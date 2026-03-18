¡De cubrir las rodillas a descubrir el abdomen! Así evolucionaron los trajes de baño desde 1900

Aunque no lo creas, en 1900 los trajes de baño solían cubrir abajo de las rodillas y poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse en una prenda cada vez más pequeña. ¡Checa esta imperdible pasarela de la evolución de los trajes de baño desde 1900 hasta nuestros días! ¿Cuál será el siguiente paso en los ‘bañadores’?