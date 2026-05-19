¡Exclusiva! Jorge Salinas reaccionó a su nuevo apodo ‘el suegro de México’

Con su característico sentido del humor, Jorge Salinas reaccionó a su reciente apodo: ‘el suegro de México’. Y es que apenas hace unos meses presentó a su hijo Santiago ante la prensa. Aunque Jorge Salinas desconoce si su hijo seguirá sus pasos en la actuación, el actor asegura que lo apoya en su carrera como modelo. ¿Jorge Salinas logrará reunir a todos sus hijos en una misma mesa? Esto reveló el actor mexicano.