"¡Estamos muy decepcionados!”, José Manuel Figueroa explica por qué se rompió la relación con sus tíos
Además de explicar con detalles por qué se rompió la relación con sus tíos, José Manuel Figueroa reveló cómo uno de ellos ha lucrado con el nombre de Joan Sebastian.
En exclusiva, José Manuel Figueroa compartió por qué la relación con sus tíos terminó de fracturarse el día que acudieron a la audiencia que tuvieron los herederos de Joan Sebastian en Estados Unidos y aseguró que su tío Juan Marcos ha lucrado con la memoria de Joan Sebastian. Aquí los detalles.