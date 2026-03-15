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“Pista por pista” el juego donde descubrirás las historias más taquilleras del cine

Pasa una mañana llena de risas y diversión con nuestro juego “pista por pista”, donde los conductores tendrán que poner todas sus habilidades para reconocer la película.

Es esta temporada de los premios Oscar donde se reconoce a lo mejor del cine, nuestros conductores de Venga la Alegría fin de semana ponen a prueba sus conocimientos para descubrir de la película que se habla en el divertido juego “pista por pista”. ¿Quién crees que se corone?

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