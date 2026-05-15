Julián Gil reacciona a fotos junto a su hijo y Marjorie de Sousa creadas con IA

El reconocido actor se pronunció ante la filtración de las imágenes creadas con Inteligencia Artificial donde se le ve a él, a su hijo y a su ex pareja Marjorie de Sousa juntos. Julián Gil expresó que le gustaría que dichas fotografías fueran reales, incluso mencionó que sería de su agrado ver a la pareja de Marjorie en la misma foto. Por otro lado, expresó que a pesar de los conflictos con la madre de su hijo no guarda ningún tipo de rencor.