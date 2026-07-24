¡Volcancitos de carne asada! Aprende a preparar esta delicia y lúcete en la parrilla con tus invitados
Rahmar nos sorprendió este viernes parrillero con un platillo que no puede faltar este fin de semana: volcancitos de carne asada. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
En este viernes parrillero, Rahmar nos enseñó a preparar los mejores volcancitos de carne asada. También nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar pico de gallo, guacamole y las salsas verde y roja que no pueden faltar. ¡Sabor avalado por Mauricio Barcelata y Kike Mayagoitia!