¡Volcancitos de carne asada! Aprende a preparar esta delicia y lúcete en la parrilla con tus invitados

En este viernes parrillero, Rahmar nos enseñó a preparar los mejores volcancitos de carne asada. También nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar pico de gallo, guacamole y las salsas verde y roja que no pueden faltar. ¡Sabor avalado por Mauricio Barcelata y Kike Mayagoitia!