¿Pudo frenar el hate contra Belinda? Danna enfrentó a los reporteros en el aeropuerto de la CDMX
Tras los cuestionamientos de la prensa sobre el hate que ha recibido Belinda por el supuesto fandom de Kenia Os, Danna dejó clara su postura. ¡Ojo al apunte de Flor Rubio!
Danna protagonizó una auténtica corretiza en el aeropuerto de la CDMX, donde hizo todo lo posible por evitar hablar de la polémica que envuelve a Belinda, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales, al parecer, por el fandom de Kenia Os. ¿Por qué Danna no quiso enviar ningún mensaje? Aquí los detalles de lo que sucedió.