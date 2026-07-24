¿Pudo frenar el hate contra Belinda? Danna enfrentó a los reporteros en el aeropuerto de la CDMX

Danna protagonizó una auténtica corretiza en el aeropuerto de la CDMX, donde hizo todo lo posible por evitar hablar de la polémica que envuelve a Belinda, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales, al parecer, por el fandom de Kenia Os. ¿Por qué Danna no quiso enviar ningún mensaje? Aquí los detalles de lo que sucedió.