"¡Esto no es juego!”, Lis Vega alza la voz y defiende a Aylín Mujica de las fuertes críticas
Mientras William Valdés explicó el motivo de la colecta, Lis Vega defendió a Aylín Mujica de la críticas por aparecer en televisión tras perder a su hijo.
La partida de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, dejó un profundo vacío entre sus seres queridos. William Valdés recordó con cariño la última vez que pudo ver a su amigo y aclaró el motivo de la colecta que organizaron. Por su parte, Lis Vega defendió a Aylín Mujica de quienes la han criticado por aparecer en televisión en pleno duelo.