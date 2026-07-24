"¡Esto no es juego!”, Lis Vega alza la voz y defiende a Aylín Mujica de las fuertes críticas

La partida de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, dejó un profundo vacío entre sus seres queridos. William Valdés recordó con cariño la última vez que pudo ver a su amigo y aclaró el motivo de la colecta que organizaron. Por su parte, Lis Vega defendió a Aylín Mujica de quienes la han criticado por aparecer en televisión en pleno duelo.