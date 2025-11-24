¿Cuándo regresará Kike Mayagoitia, eliminado de La Granja VIP, a Venga La Alegría?

Como cada domingo, hubo eliminación en La Granja VIP y, después de una complicada jornada de votaciones, Kike Mayagoitia quedó fuera de la competencia. Cinco granjeros estaban en riesgo, pero tras la salvación de César Doroteo “Teo” y Alfredo Adame, los últimos tres nominados fueron Eleazar Gómez, Kim Shantal y Kike.

Kike Mayagoitia fue eliminado de la Granja VIP

Al final y como siempre, el público decidió… y el conductor de TV fue quien obtuvo menos votos, convirtiéndose así en el siguiente eliminado de la temporada. Al llegar al foro, Kike agradeció con emoción: “Gracias a todos, por el apoyo y por la gente que creyó en mí, en todo paso y todo lo bueno en mi vida, gracias a Dios, siempre”.

¿Cuándo vuelve Kike Mayagoitia a Venga La Alegría?

Aunque no hay una fecha exacta, se sabe que Kike Mayagoitia regresará en los próximos días al matutino Venga La Alegría junto a todos sus compañeros.

Su regreso se retrasa por varios motivos. Pues primero deberá cumplir con su tour de medios, donde se presentará para hablar sobre su experiencia y salida de la Granja VIP.

Kike es un hombre de familia, por lo que también se sabe que, antes de volver, pasará unos días con su familia antes de reincorporarse al programa.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP?

En lo que Kike regresa, aquí te dejamos la lista completa de eliminados (incluyendo el abandono voluntario de Lola Cortés). Esta es la lista:



Carolina Ross Sandra Itzel Omahi Jawy Méndez Lola Cortés (abandono) Manola Díez Kike Mayagoitia

