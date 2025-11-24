Conductor de Venga La Alegría es VÍCTIMA DE HACKEO y violencia digital. Mira lo que le pasó

A través de Instagram, Sergio Sepúlveda denunció el hackeo y el caso de violencia digital del que está siendo víctima en Facebook. Según relató, su cuenta fue inhabilitada de manera definitiva por el contenido ilegal que personas malintencionadas quisieron publicar en su nombre.

El conductor de Venga La Alegría contó a detalle lo que le pasó no solamente para pedir ayuda de la red social, sino para hacer conciencia de la importancia que tiene informarnos sobre ciberseguridad y derechos digitales.

Sergio Sepúlveda fue víctima de hackers y le quitaron su cuenta de Facebook

En un video que publicó en Instagram, Sergio Sepúlveda relató que este domingo a mediodía tuvo la intención de revisar su página oficial de Facebook pero no pudo acceder. Le apareció un mensaje que indicaba que la cuenta había sido inhabilitada el 24 de noviembre (aunque era 23 de noviembre en ese momento) y que tenía 30 días para enviar más información a través del centro de ayuda de la red social.

El conductor dijo que sí intentó buscar una aclaración, pero que a pesar de sus múltiples intentos nunca le fue posible avanzar con su proceso. En cambio, la situación "se puso peor".

Sergio comenzó a recibir varios correos electrónicos de Facebook. En uno decía que un hombre llamado Felipe Pizarro había logrado acceder a su cuenta de la red social y también a la de su hija, Mía. Luego llegó algo sumamente alarmante: un correo indicaba que su cuenta no cumplía con las normas comunitarias sobre explotación infantil. También llegó un correo indicando que "su apelación" no había procedido y que la cuenta estaba inhabilitada de manera definitiva.

"Alguien hackeó y no sé qué diablos quiso hacer, pero provocó que Facebook me inhabilitara por un contenido que no hice", dijo el conductor de Venga La Alegría. "Tampoco apelé porque no me había dado cuenta de lo que había estado pasando".

Desafortunadamente, no solo quedó inactiva la página oficial de Facebook de Sergio Sepúlveda sino también la cuenta de Instagram de su hija. Hasta ahora, no ha podido revertir eso.

"Estoy enojado y estoy muy triste porque he trabajado mucho para hacer crecer mi página de Facebook, pero sobre todo estoy preocupado por el nivel de violencia digital que alguien ejerció para afectar mi trabajo", dijo el conductor.