"¡Pregúntenme y yo les digo!”, Kunno explica por qué aclara todos los rumores de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Tras hablar de Ángela Aguilar y Christian Nodal, muchos señalaron a Kunno como el vocero del mediático matrimonio y ahora él explica por qué ha decidido aclarar los chismes y los rumores que los rodean. Además, Kunno confesó que el hate sí ha afectado a Ángela Aguilar. ¡Ojo al ‘guiño’ que le envió a Emiliano Aguilar! ¿Kunno se besó con Nodal? Esto respondió el influencer.