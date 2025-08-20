La Academia VLA regresa a la pantalla: Todo lo que se sabe del reality show

Venga La Alegría sorprendió al público al anunciar que regresará uno de sus segmentos más exitosos: La Academia VLA, en la que se buscará a la voz que conquistará a la audiencia de las mañanas con increíbles performance.

Luego de una temporada llena de sorpresas y mucho talento, en la pantalla de Azteca UNO se espera que lleguen nuevas voces que desean llegar a grandes escenarios.

¿De qué trata La Academia VLA?

En este reality show, 8 celebridades entregarán todo en el escenario para ganar el corazón del público.

¿Cuándo y dónde ver La Academia VLA?

La segunda temporada de La Academia VLA la podrás ver próximamente a través de la pantalla de Azteca UNO. Te invitamos a disfrutar de Venga La Alegría de lunes a viernes a partir de las 8:55 am para conocer más detalles sobre este segmento que conquistó corazones.

¿Quién ganó la primera temporada de La Academia VLA?

En la primera temporada de La Academia VLA, Viviann Baeza se coronó como la gran ganadora al interpretar el tema “Creo en mí”, el cual se impuso ante Ferka quien cantó “No me queda más”.

Otra de las participaciones que llamaron la atención fue Imelda Tuñón, quien hizo sus primeras apariciones en la televisión como cantante, causando gran revuelo.

En su participación, la cantante causó grandes polémicas por sus actuaciones y porque en una ocasión no se presentó a los ensayos del programa, lo que provocó que se llevara fuertes regaños.

En el siguiente video podrás ver su interpretación de “Yo no sé si es amor”, en la que se llevó severas críticas por parte de Kiko Campos, Alejandra Ávalos y Nadia.

Otras celebridades que fueron parte de este proyecto fueron: Rubén Cerda, Fabián Chávez, Jorge Falcón, Juan Carlos Casasola y Kristal Silva.

