¿Lara Campos y Belinda? La protagonista de Matilda confiesa que sueña con una colaboración
Se confirma el gran momento que vive Lara Campos, quien sueña con una ambiciosa colaboración con Belinda. ¿Participará en la segunda temporada de Matilda?
Lara Campos vive un gran momento profesional tras triunfar con Matilda El Musical y presentarse con éxito en el Auditorio Nacional. Entre otras cosas, reveló que le gustaría hacer una colaboración con Belinda y confesó que aún no sabe si participará en la segunda temporada que ya confirmó Alejandro Gou.