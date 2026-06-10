¡Rompió el silencio! Alejandro Fernández explica las inquietantes imágenes sobre su lengua

Durante la llegada de Alejandro Fernández al Coloso de Reforma se desató un tremendo zafarrancho. Entre camarazos, empujones y mucha adrenalina, ‘El Potrillo’ se detuvo unos minutos para conversar con la prensa, a quienes aclaró de una vez por lo de las imágenes que se viralizaron por el color de su lengua en un concierto. ¿Ya está listo para cantar el Himno Nacional en la máxima fiesta futbolera? ¡Ojo a su pronóstico vs. Sudáfrica!