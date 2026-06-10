"¡Nodal está tragando por el nombre de mi hermana”, Emiliano Aguilar arremete contra su cuñado y le responde a la hija de Carmen Salinas

Gerardo Rincón, abogado de la hija de Carmen Salinas reveló, en exclusiva para VLA, las nuevas denuncias contra Emiliano Aguilar y anticipó que pronto será notificado. Por su parte, Emiliano Aguilar reaccionó sobre las múltiples demandas que la hija de Carmen Salinas ha interpuesto en su contra y respondió por qué se separó de su manager, quien también lo demandó. Finalmente, el hijo de Pepe Aguilar arremetió nuevamente contra Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela Aguilar.