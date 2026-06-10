¡Aprende a decir ‘hola, gracias, por favor’ y más con lenguaje de señas!

En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), nos acompañaron Hiram Bustamante y Laura Bustamante de Aprendiendo LSM para enseñarnos herramientas básicas y saber cómo comunicarnos con el lenguaje de señas. Además de concientizarnos sobre este lenguaje, nos enseñaron frases y palabras como: hola, cómo te llamas, cómo te ayudo, gracias y por favor. ¡Toma nota y comparte!