"¡Que aproveche!”, Pablo Montero defiende la relación de Mariana Seoane con un hombre más joven

Pablo Montero se mostró feliz de ver a su amiga Mariana Seoane disfrutando de las mieles del amor y, ante las críticas negativas por la diferencia de edad entre la cantante y su nueva pareja, Pablo Montero no dudó en defenderla. Además, el cantante envió un mensaje a Ana Bárbara por la polémica que enfrenta. ¡Ojo a lo que anticipó sobre el dueto con Juan Gabriel que está por estrenarse!