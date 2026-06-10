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"¡Que aproveche!”, Pablo Montero defiende la relación de Mariana Seoane con un hombre más joven

Además de revelar detalles de su dueto con Juan Gabriel, Pablo Montero defendió a Mariana seoane de las críticas por andar con un hombre más joven que ella.

Pablo Montero se mostró feliz de ver a su amiga Mariana Seoane disfrutando de las mieles del amor y, ante las críticas negativas por la diferencia de edad entre la cantante y su nueva pareja, Pablo Montero no dudó en defenderla. Además, el cantante envió un mensaje a Ana Bárbara por la polémica que enfrenta. ¡Ojo a lo que anticipó sobre el dueto con Juan Gabriel que está por estrenarse!

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