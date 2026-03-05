¿Cómo desconectar a los niños de las pantallas? Leslie Cázares Aponte nos explica la importancia de la creatividad
En el marco del Día de la Abstinencia Digital, una fecha que invita a desconectarnos de las pantallas, Leslie Cázares Aponte explicó cómo fomentar la creatividad en los niños.
¿Qué es la creatividad? En el marco del Día de la Abstinencia Digital, una fecha que invita a desconectarnos de las pantallas y reconectar con la vida real, nos acompañó Leslie Cázares Aponte, especialista en filosofía para niñas y niños, para hablarnos de la importancia y fomentar la creatividad en nuestros niños.