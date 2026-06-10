"¡Vivimos momentos muy bonitos!”, Lucero recuerda con cariño al papá de Alessandra Rosaldo

Lucero se pronunció sobre el reciente fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y, quien además, fue su productor musical. Entre otras cosas, compartió que vivió grandes momentos con él y lo describió como un hombre alegre e importante para su carrera musical. ¡Ojo a lo que confesó sobre la participación de Alejandro Fernández en la inauguración de la máxima fiesta futbolera!