¿El Grammy o la Copa del Mundo? Esto reveló Maluma sobre su nuevo álbum y el próximo Mundial
Maluma se sinceró sobre cómo cambió su vida tras el ataque de pánico que sufrió, habló de sus planes sobre colaboraciones y por supuesto, un poco de futbol.
En la segunda parte de la entrevista exclusiva que Ricardo Casares le hizo a Maluma, el cantante colombiano reveló cuáles son su planes a corto plazo sobre las colaboraciones. Además de revelar detalles sobre el ataque de pánico que sufrió hace un par de años, Maluma hizo una contundente confesión sobre la selección colombiana de fútbol y los Grammy. ¡No pierdas detalle!