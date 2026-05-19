¿El Grammy o la Copa del Mundo? Esto reveló Maluma sobre su nuevo álbum y el próximo Mundial

En la segunda parte de la entrevista exclusiva que Ricardo Casares le hizo a Maluma, el cantante colombiano reveló cuáles son su planes a corto plazo sobre las colaboraciones. Además de revelar detalles sobre el ataque de pánico que sufrió hace un par de años, Maluma hizo una contundente confesión sobre la selección colombiana de fútbol y los Grammy. ¡No pierdas detalle!