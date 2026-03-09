Con Peras y Manzanas: Así se vivió la marcha por el 8M en la CDMX y al interior del país

Este domingo 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una marcha en la CDMX en la que participaron más de 120 mil personas. Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas lo más destacado de la jornada en la que participaron mujeres de todas las edades. La marcha por el 8M también se dio al interior del país; aquí las imágenes.