"¡Fue una exageración en el uso de la fuerza!”, Marco Chacón revela supuestas irregularidades en el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Marco Chacón compartió en exclusiva para VLA los recientes detalles del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón y contó una perturbadora experiencia revelando supuestas irregularidades en el caso.
Además de revelar que Maribel Guardia no ha sido notificada de su destitución como tutriz de su nieto, Marco Chacón detalló en exclusiva más detalles de la disputa legal entre la consagrada actriz e Imelda Tuñón. Por otra parte, Marco Chacón explicó el conflicto de interés que señala y contó la perturbadora experiencia de cuando gente armada irrumpió en su casa para llevarse al nieto de Maribel Guardia a la fuerza.