"¡Espero que pegue el chicle!”, Mariana Seoane habla de su actual relación y de Adolfo Ángel

A su llegada al aeropuerto de la CDMX, Mariana Seoane fue cuestionada sobre sus declaraciones en un podcast donde recordó su romance con Adolfo Ángel de los Temerarios. ¿Habría sacrificado su carrera por él? Esto contó la cantante antes de hablar de su presente relación amorosa. ¡Ojo a lo que reveló tras cantar con Isabel Pantoja en Miami!