"¡Todo... menos un shippeo”!, Pablo encuentra motivación en Daniela para MasterChef 24/7 y su novia le envía un fuerte mensaje
La novia de Pablo rompe el silencio y le envía un fuerte mensaje por sus actitudes con Daniela al interior de MasterChef 24/7. ¡Así lo dijo en vivo!
La chef Zahie criticó fuerte los platillos crudos en MasterChef 24/7; Pablo y Flor portarán el Delantal Negro. Tras el fuerte regaño de los chefs, Pablo rompió en llanto. Pablo confiesa que encuentra motivación en Daniela. Marianela, novia de Pablo, nos acompañó para confesar sus impresiones sobre lo que sucede en el Mundo MasterChef 24/7 y le envió un fuerte y sincero mensaje.