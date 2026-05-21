"¡La vida le va a dar su merecido!”, Lancer y Ántrax discuten fuerte en MasterChef 24/7. ¿Habrá consecuencias?

Se salieron de control las cosas en el equipo de Lula cuando Lancer se quejó y ofendió a Ántrax y la reacción por un supuesto sabotaje no se hizo esperar. Pero ahí no paró el lío, Ántrax lloró por lo de Lancer, Luis tomó partido y Lancer se apartó de la cocina; luego volvió y lo recibieron Luis y Ricardo. Por su parte, Poncho Cadena volvió a alzar la voz por encontrar demasiado desorden. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 20 de mayo 2026.