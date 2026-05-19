¡¿Expulsión?! El chef Poncho Cadena lanzó una fuerte advertencia en la semana de estreno de MasterChef 24/7
A pocas horas del estreno, el chef Poncho Cadena y el maestro Diego pusieron en su lugar a los participantes de MasterChef 24/7. ¡Revive lo que sucedió el 18 de mayo 2026!
Las emociones de MasterChef 24/7 crecen cada día y la exigencia es cada vez mayor. Y es que el maestro Diego no tuvo contemplaciones para alzar la voy poner orden entre los participantes, quienes ya sufrieron la primera llamada de atención de los jueces por su conducta cuestionable. Por si fuera poco, uno de los participantes ya se convierte en blanco de críticas por faltas de respeto. Revive lo que sucedió en la entrega del primer Pin de la cocina más famosa de México el 18 de mayo 2026.