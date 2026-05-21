Arrestan a estilista de Fátima Bosch por presuntamente atacar a Miss Venezuela Global 2025
El estilista y amigo de Fátima Bosch, fue arrestado por supuestas agresiones a Miss Venezuela Global 2025; aquí las delicadas imágenes que circulan en las redes.
Giovanni Laguna, estilista y amigo de Fátima Bosch, fue arrestado en Francia por presuntamente haber agredido a Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025. Un periodista español compartió videos de la fuerte discusión que la modelo habría tenido con el estilista y donde la reina de belleza le reclama por su amistad con Fátima Bosch.