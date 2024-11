Modifican la polémica canción '+57' y llueven críticas a los creadores

Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums son los artistas que participaron para la creación de la canción ‘+57’ y siendo grandes exponentes del género urbano, se pensó que el tema sería todo un éxito, pero no fue así. Todos los fanáticos del género musical estaban esperando el estreno de la canción; sin embargo, se llevaron una gran decepción por la polémica letra que para muchos fue inapropiada.

¿Qué dice la canción '+57' de Karol G?

‘Una mamacita desde los fourteen (14)/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti’ es la parte más criticada de la canción, ya que los internautas señalan que la canción trata de sexualizar a una menor de edad. Aunque la idea principal para los cantantes era reunir a los representantes colombianos más importantes del género urbano reggaetón, todo salió contraproducente, pues el público no acreditó el sentido de la canción. Karol G, fue la única que habló al respecto del escándalo:

En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva.

¿Qué pensó el público ante las declaraciones de Karol G? Al principio se pensó que era un mensaje de disculpa al público, pero muchos catalogaron las palabras como una defensa a la canción que fue malinterpretada.

A pesar de las críticas, la canción ha alcanzado estar en los primeros lugares de las listas de reproducción, tanto en YouTube como en otras plataformas de música.

Modifican la canción '+57' de Karol G y artistas colombianos

“Mamacita desde los fourteen (14)”, fue señalada por hacer referencia a la sexualización de menores, por lo que los creadores hicieron modificaciones a la letra, cambiando fourteen (14) por eighteen (18), pero el público no perdona, pues los internautas no creen que sean un buen ejemplo y no admiten la justificación de simplemente cambiar un número, cuando el mensaje era claro y todos lo conocieron, además han hecho saber que los reggaetoneros simplemente cambiaron la letra por presión social. Esta cuestión hizo que, en lugar de bajar las críticas, todas subieran aún más, para el público se ha vuelto imperdonable.

