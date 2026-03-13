¡Temen por su vida! Nanas de Ana Bárbara confirman amenazas y malos tratos de Ángel Muñoz

Un explosivo comunicado de dos nanas, que aseguran haber trabajado con Ana Bárbara, han sacudido el mundo del espectáculo. Y es que en el documento denuncian muy malos tratos de Ángel Muñoz y aseguran que Emiliano habría sido expulsado de su casa por el señor Muñoz. Además, dicen haber sido víctimas de amenazas, acusaciones e intimidación.