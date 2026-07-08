"¡Tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos!”, Natalia Jiménez comparte una gran noticia con sus fans

Natalia Jiménez compartió una noticia que cambia el rumbo de su vida y la de su hija tras años de enfrentar una difícil batalla legal contra su exesposo. Detrás de esta celebración, recordó que existió una historia marcada por años de sacrificios y una lucha que parecía no tener fin. Además, la cantante agradeció a quienes la han apoyado durante este proceso y envió un mensaje a las mujeres que están pasando por situaciones similares.