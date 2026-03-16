¡Con beso y todo! Así noqueó Alfredo Adame a Carlos Trejo
Tras veinte años de amenazas y más, Carlos Trejo y Alfredo Adame se midieron en el ring donde el ‘Golden Boy’ noqueó al ‘Cazafantasmas’. ¡Ojo al beso que selló el pleito!
Tras veinte años de pleitos y amenazas, Carlos Trejo y Alfredo Adame se vieron las caras en el ring y, bastó un round para que el ‘Golden Boy’ noqueara al ‘Cazafantasmas’. ¿Dejaron atrás la guerra? ¿Habrá revancha? ¿Se acabó el pleito? Esto fue lo que sucedió en la mediática pelea que quedó sellada con un ‘romántico’ beso.