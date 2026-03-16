¡Con beso y todo! Así noqueó Alfredo Adame a Carlos Trejo

Tras veinte años de pleitos y amenazas, Carlos Trejo y Alfredo Adame se vieron las caras en el ring y, bastó un round para que el ‘Golden Boy’ noqueara al ‘Cazafantasmas’. ¿Dejaron atrás la guerra? ¿Habrá revancha? ¿Se acabó el pleito? Esto fue lo que sucedió en la mediática pelea que quedó sellada con un ‘romántico’ beso.