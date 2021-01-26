Se rumora que Marjorie de Sousa se encuentra en la planeación de una lujosa boda junto a su nuevo novio.

Marjorie de Sousa se convirtió en una de las actrices más polémicas del año pasado; sin embargo, también pinta para ser una de las mujeres más controversiales de este 2021.

Y es que, una amiga íntima de la artista, abrió su corazón para una revista de espectáculos donde confesó algunos secretos de Marjorie y su nueva pareja sentimental Vicente Uribe.

La susodicha trascendió que la actriz venezolana tiene planes de contraer nupcias con el empresario y también deseos por agrandar su familia con muchos bebés.

“Están de lo más enamorados y felices, tanto, que han decidido dar un paso muy importante en su relación. A finales del año pasado, Vicente organizó una cena muy romántica para ambos y, en medio de ella, le propuso matrimonio”, reveló la supuesta amiga de la artista latina.

La misma mujer, quien en ningún momento reveló su nombre, también confesó que De Sousa rompió en llanto cuando recibió su anillo de compromiso.

Se puso a llorar de la emoción y le contestó que sí, que es el amor de su vida y que quiere envejecer con él; incluso, desde noviembre pasado ya habían tomado la decisión de no cuidarse, Marjorie está muy entusiasmada con la idea de ser mamá de nuevo

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El regreso de Marjorie de Sousa a las telenovelas

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Marjorie de Sousa, pues tiene miedo de regresar a las telenovelas ante el contundente rechazo del público.

Recordemos que, el año pasado, la venezolana obtuvo la custodia del hijo que procreó con Julián Gil. Lo anterior desató múltiples críticas y contundentes comentarios por parte del público mexicano.

La misma mujer que concedió la entrevista para la publicación de espectáculos, reveló que Marjorie tiene miedo de no ser querida dentro y fuera de la pantalla chica.

“Pues ella ha querido regresar a la televisión, pero está tan quemada con la gente y el público la rechaza tanto, que por ahora no se ha concretado una oferta y como ya tiene casi marido millonario, ni le preocupa”, concluyó la supuesta compañera íntima de Marjorie.

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