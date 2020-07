Carlos Cuevas ignora declaraciones de Joaquín Muñoz, quien lo acusó de tener ‘romance’ con Juan Gabriel.

Desde que Joaquín Muñoz declaró que Carlos Cuevas y el fallecido Juan Gabriel tuvieron un romance, la polémica se disparó en redes sociales y medios de comunicación.

Ahora, el cantante salió a desmentir dichas acusaciones en entrevista con Venga La Alegría. Reveló que no sabe de dónde viene esta teoría del exrepresentante de El Divo de Juárez.

Te puede interesar:

No te pierdas 5 FOTOS que demuestran que Aracely Arámbula posee la mejor figura del espectáculo.

Yo no tengo nada que aclarar. Más que reírme de eso, me carcajeo y me vuelvo a carcajear. No tengo broncas de ninguna especie y bendito sea Dios

Sin embargo, lo que sí reconoció Carlos Cuevas fue que estuvo muy cerca de Juan Gabriel a lo largo de su carrera.

Con Juan Gabriel tuve la oportunidad de estar viajando porque le quería aprender, pero después me casé y ya tuve que empezar a trabajar diario en los bares, ya no le pude acompañar tanto, pero aun así yo lo buscaba

También te puede interesar:

August Alsina rompe el silencio y reacciona al video de su ex Jada Pinkett Smith: “Fue una relación compleja”.

Finalmente, el cantante reconoció que no le afectan estas declaraciones, ya que aseguró que a lo largo de su carrera no ha tenido problemas con nadie. No entró en más detalles, pues señala que ahora se viven cosas más delicadas en México como la pandemia.