Lucía Méndez y José Luis Rodríguez “El Puma” aclaran sus diferencias y malentendidos 35 años después.

A través de una transmisión en vivo que se dio en Instagram, el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la actriz Lucía Méndez dejaron a todos los internautas sorprendidos, ya que revelaron aspectos en torno a su trayectoria y a su vida personal.

Te puede interesar:

Enrique Guzmán prepara primer concierto virtual y aprovecha para mandar contundente mensaje a Frida Sofía.

En el año 1985, no pudieron coincidir en la telenovela de ‘Tú o nadie'; ‘El Puma’ aclaró que esta producción iba a ser una de las primeras que se realizaría en México, incluso mencionó que en ese entonces no había firmado ningún tipo de contrato, sino que todo había quedado en palabras. La emoción que le generó al actor en participar en este proyecto fue tanta que no leyó ni el libreto, simplemente aceptó.

Vamos a Acapulco y este muchacho que estaba contigo, que estaban de amores ustedes dos... (Preguntó Lucía que si se refería a Salvador Pineda y ‘El Puma’ contestó) el mánager que yo tenía, Marcely, me decía: ‘Mira, la telenovela es realmente de ella’, a lo que contesté: ‘Todas las novelas son de las mujeres, el galán va a acompañar, pero las protagonistas son las mujeres’

Debido a la insistencia de su mánager, se le pidió al productor que el actor tuviera más participación, a lo que respondieron: “la haces o no la haces”, y así fue como ‘El Puma’ se vio en dificultades, prefirió no hacerla y retirarse.

En este momento, Lucía Méndez aclaró que no tenía ningún tipo de relación con la gente que manejaba la carrera de ‘El Puma’ y cuando se enteró que había dejado el proyecto, de forma inmediata, supo que el mánager venezolano había sido el responsable de la decisión.

También te puede interesar:

Paulina Rubio podría firmar un acuerdo con Gerardo Bazúa para compartir la custodia de su hijo, Eros.