Admiradores de todo el mundo recuerdan a Michael Jackson en el marco de su natalicio: “Un artista irrepetible”.

Pocos cantantes pasan a la historia de manera excepcional; sin embargo, Michael Jackson fue uno de los artistas que dejó huella en la industria musical. El famoso intérprete cumpliría 62 años en este día y más de un admirador, ya expresó emotivas palabras para honrar su memoria.

El también bailarín comenzó su carrera en 1960, cuando se integró al grupo ‘Los Jacksons 5’ junto a algunos de sus hermanos. Fue en dicha banda donde Michael dejó ver sus peculiares pasos de baile e inigualables notas altas.

En 1971 arrancó su carrera como solista, sin saber que se convertiría en una de las estrellas más famosas de todos los tiempos. La década de los ochentas fue una de las más memorables en la vida de Jackson, pues lanzó maravillosos temas que lo catapultaron a la cima del éxito.

‘Beat It’, ‘Thriller’, ‘I Just Can’t Stop Loving You’, ‘The Way You Make Me Feel’, ‘Man in the Mirror’ y ‘Black or White’, fueron algunas canciones que coronaron al cantante como el ‘Rey del Pop’.

Te puede interesar:

Cristian Castro despide a su papá, Manuel ‘El Loco’ Valdés, con emotivo mensaje: “Estoy orgulloso de ser su hijo”.

Hoy cumpliría 62 años el gran Michael Jackson. Un artista irrepetible. #MichaelJackson pic.twitter.com/GjiPPnYdmu — retrochenta (@retrochenta) August 29, 2020

El estadounidense falleció el 25 de junio del 2009 a la edad de 50 años, dejando un legado musical difícil de superar. La trayectoria artística del intérprete cuenta con 13 ‘Premios Grammy’, 26 ‘American Música Awards’ y algunos ‘Records Guinness’ por apoyar a diferentes organizaciones benéficas.

La vida del ‘Rey del Pop’, también estuvo marcada por el escándalo. Fue a principios de los noventas cuando la vida de Michael dio un giro inesperado tras enfrentar acusaciones de abuso sexual infantil.

El escándalo lo persiguió tras su fallecimiento; el director Dan Reed lanzó el documental ‘Leaving Neverland’ para dar a conocer los supuestos abusos sexuales de Jackson, en voz de las víctimas.

Pese a todo, Michael Jackson es una de las figuras más emblemáticas de todos los tiempos. Con 825 millones de dólares, la revista ‘Forbes’, clasificó al artista como una de las celebridades fallecidas con más ingresos.

También te puede interesar:

Fallece Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’, tras perder la batalla contra el cáncer.