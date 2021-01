Vicente Fernández Jr. defiende la carrera de su padre y pide no centrarse en su escándalo de acoso sexual.

Vicente Fernández Jr. defendió a su padre, luego del escándalo generado en redes sociales por el video en el que se ve a “El Charro de Huentitán” rozando el seno de una joven fanática mientras la abrazaba para una foto.

Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg y no se fijan en la trascendencia de 50 años de trabajo. En 50 años, no se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá

Vicente Fernández ayuda a sus empleados

Comentó que su progenitor ha hecho una gran labor como empresario y ganadero, pues es una fuente de trabajo para muchas personas, por lo que considera que esto debería de ser tomado en cuenta y no solo enfocarse en juzgar.

El hijo de Chente aseguró que el intérprete de “El Hijo del Pueblo” tiene más de 35 años con la misma plantilla de trabajadores en su rancho, a quienes consideran parte de su propia familia.

Asimismo, dijo que la nobleza es parte de ellos; sin embargo, lamenta la manera en que los medios de comunicación han dado difusión a la información que recientemente se dio a conocer a través de la plataforma TikTok.

¡Mi padre es mi padre y seguirá siendo como es!. Soy un ciudadano que verá por las necesidades de la gente

Por último, Vicente Fernández Jr. no quiso hablar más del escándalo, ya que señaló que él no deberían cuestionarlo porque no fue un acto que él haya llevado a cabo.

Yo creo que todos como personas, respondemos lo que hacemos cada quién. Y si quieren entrevistar, yo no soy la persona. Yo no puedo responder por algo que no hice.

