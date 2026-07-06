"¡Tarde o temprano estorbas o te estorban!”, Plutarco Haza se sincera sobre los divorcios
Aunque el amor por su hijo Nicolás siempre lo mantendrá unido a Ludwika Paleta, Plutarco Haza compartió su contundente punto de vista sobre los divorcios.
Mientras muchos aseguran que los divorcios terminan en buenos términos y ‘desde el amor’, Plutarco Haza confiesa que él no comparte esa idea. Sin embargo, cuando hay hijos de por medio, la historia podría cambiar. ¡Ojo a sus comentarios sobre la carrera de su hijo Nicolás!