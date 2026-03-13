¡Sí canta! Pablo Montero revela que uno de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula heredó su talento musical

Ahora que la identidad de Miguel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel, se conoce públicamente, Pablo Montero compartió que los adolescentes han sido bien educados por su famosa madre y reiteró el parecido físico en el ‘El Sol’ y su primer hijo varón. ¿Será que alguno de los hijos de Luis Miguel heredó su talento? Esto reveló Pablo Montero.