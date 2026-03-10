uno nuevo
¡Aprende a preparar paletas para celebrar el Día de Mario Bros! Ingredientes y receta paso a paso

¡Nos llenamos de Mario, dulces, y muchos sueños! La maestra Lupita, decoradora de recuerdos comestibles, nos enseñó a preparar paletas y repostería con el tema de Mario Bros. ¡Toma nota de los ingredientes y la receta paso a paso!

