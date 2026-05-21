¿Estrenando romance? Cazzu habría encontrado el amor en Ignacio Colombara

Crecen los rumores de que Cazzu habría encontrado el amor con Ignacio Colombara, un bailarín que trabaja con la cantante argentina. Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, ya se les ve juntos fuera de los shows acompañados por la pequeña Inti, hija de Nodal. Incluso, Cazzu habría crecido los rumores de romance tras una broma al decir que él era suyo. Aquí lo que debes saber del apuesto Ignacio Colombara. ¿El bailarín se parece a Christian Nodal?