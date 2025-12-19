"¡Misión cumplida!”, Pato Borghetti se despide de Venga La Alegría con un nudo en la garganta

Luego de un recuento de los mejores momento de Pato Borghetti a lo largo de casi una década en Venga La Alegría, el conductor dedicó unas palabras a sus queridos compañeros. Sergio Sepúlveda tomó la palabra y, fiel a su estilo, mostró su cariño y agradecimiento. Antes de que Rocco y Gia Borghetti sorprendieran a su papá en el foro, todos los conductores de Venga La Alegría le dedicaron muy emotivas palabras a Pato. ¡Revive toda la despedida de Pato Borghetti!