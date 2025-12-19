inklusion logo Sitio accesible
"¡Misión cumplida!”, Pato Borghetti se despide de Venga La Alegría con un nudo en la garganta

Luego de un recuento de los mejores momento de Pato Borghetti a lo largo de casi una década en Venga La Alegría, el conductor dedicó unas palabras a sus queridos compañeros. Sergio Sepúlveda tomó la palabra y, fiel a su estilo, mostró su cariño y agradecimiento. Antes de que Rocco y Gia Borghetti sorprendieran a su papá en el foro, todos los conductores de Venga La Alegría le dedicaron muy emotivas palabras a Pato. ¡Revive toda la despedida de Pato Borghetti!

