"¡Me sale el animal!”, Mon Laferte explica su incidente en el aeropuerto de Monterrey
Mon Laferte explicó por qué sintió la necesidad de proteger a su hijo en el aeropuerto de Monterrey y reveló si le gustaría hacer una colaboración con Cazzu.
Mon Laferte habló sobre la conexión que tiene con Cazzu ahora que ambas comparten su faceta como mamás. ¿A la cantautora chilena le gustaría hacer una colaboración Cazzu? Por otro lado, explicó lo que sucedió con la prensa en el aeropuerto de Monterrey al sentir la necesidad de proteger a su hijo.