Pee Wee revela la razón por la que fue detenido en Estados Unidos

Luego de ser detenido en Texas, Estados Unidos por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol por segunda ocasión, Pee Wee nos explicó lo que realmente sucedió ese día y los motivos de su detención.

La verdad, es que he vivido momentos muy complicados en estas últimas semanas, desafortunadamente perdí a mi papá hace un mes, dos semanas y estoy viviendo mi duelo, no me había reportado anteriormente, porque literal ha sido muy difícil esta pérdida para mí, ni siquiera quería salir de casa, de mi cama

Se me hizo sencillo irme a casa sin camisa, sin mis tenis en eso me habla mi hermana, y veníamos llorando, me pararon realmente por ir un poco rápido y eso fue lo que realmente pasó, me hicieron un examen de equilibrio, cosa que fue complicado por las circunstancias. No estaba emocionalmente bien

¿Cómo falleció el padre de Pee Wee?

También, nos compartió cómo fue que trascendió su papá, un hecho que expresó lo dejó marcado de por vida y que todavía está tratando de superar.

Mí papá hace ocho años tuvo un paro cardiaco muy fuerte y después de eso vinieron muchas complicaciones, yo fui el que me lo encontré en su casa sin vida, y eso ha sido también algo complicado para mí. Lo que pasó al final despide cuentas, fue que sus pulmones colapsaron y así me lo encontré

Visiblemente afectado por el lamentable fallecimiento de su papá, le preguntamos si considera que necesita ayuda psicológica para superar su duelo.

