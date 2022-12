Pee Wee envía mensaje a sus fans tras versión de boda con su mánager.

En las últimas semanas comenzó a correr el rumor de que Pee Wee se había casado con su mánager Pepe Rincón, por ello, su agente se pronunció al respecto en exclusiva con Ventaneando y desmintió dichos rumores.

Juan vino a hacer una gran revelación. Él es la pareja real de Óscar.

El representante aseguró que tomará acciones legales en contra de la publicación: “Lo que esta revista publica es una completa difamación… Se metieron con un abogado: yo soy abogado. Entonces, vamos a ejercer acciones, la difamación se va a litigar en los tribunales… No quiero entrar en más a detalles porque ya hay un equipo jurídico americano y mexicano. Va por las dos vías; conmigo no hay juegos. Yo soy una persona sumamente seria, yo soy una persona sumamente honorable y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Eso sí te lo voy a repetir, eso sí lo voy a acentuar y eso sí lo voy a decir, porque la difamación no, conmigo no”.

¿Qué dijo Pee Wee? De acuerdo con la publicación, la relación entre el intérprete de “Mi dulce niña” y Pepe Rincón habría iniciado en 2014 cuando el cantante firmó contrato con el mánager artístico, con quien, supuestamente inició una relación y se casó.



Pee Wee no se había pronunciado al respecto; sin embargo, decidió romper el silencio y en un reciente encuentro con los medios de comunicación habló sobre dicho rumor.

“Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente, desde el martes que se dio a conocer, me he reído con mi mamá, con mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen”, declaró el exintegrante de Kumbia Kings.

Irvin Salinas Martínez, nombre real del artista, detalló que lo único que le ha molestado es tener que defender su sexualidad frente al público y los medios de comunicación, incluso con las mujeres que ha salido, pues algunas le han pedido explicaciones al respecto.

“Me da muchísima pena porque soy soltero y de repente salgo con una amiga y no funciona, de repente salgo con otra amiga y de repente sí funciona y me da muchísima pena porque toda la semana, todas mis amigas (me escribieron): ‘¿Qué onda con esto?”, añadió.

Por último, el cantante aseguró que siempre le han gustado las mujeres y le agradeció los mensajes de apoyo a la comunidad LGBT+: “Estoy enterado de que tengo público de la comunidad gay y siempre los voy a querer a todos. Agradezco mucho el apoyo”. Así mismo, declaró que tomarán acciones legales y confía que, con el tiempo, esta situación quede en el olvido.