La CDMX colapsa por las fuertes lluvias y el papá que defendió a su hijo de bullying; explicado Con Peras y Manzanas
Lo del padre que defendió a su hijo de bullying en Morelia y el colapso que sufre la CDMX tras las fuertes lluvias. Todo explicado Con Peras y Manzanas.
En Morelia, un padre se volvió viral tras defender a su hijo de bullying escolar amenzanado a sus compañeros; el semáforo y los estragos que las fuertes lluvias han provocado en la CDMX. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.