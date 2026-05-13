¡La mejor relación! Mayrín Villanueva reveló cómo es la relación de sus hijos con los de Eduardo Santamarina
Mayrín Villanueva reveló cómo se ha construído la sólida relación entre sus hijos y los de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral. Aquí los detalles.
Para Mayrín Villanueva, fomentar el amor en su familia es primordial. La actriz reveló a la prensa qué tipo de relación lleva su hija Julia con María Itatí, hija de Itatí Cantoral, y cómo se ha construido una sólida relación entre la familia de su esposo Eduardo Santamarina y la de ella.