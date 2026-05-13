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"¡Se lo está ganando a pulso!”, Olivia Collins reacciona a la fuertes declaraciones de José Manuel Figueroa sobre Imelda Tuñón

Olivia Collins respaldó a José Manuel Figueroa tras sus fuertes declaraciones sobre Imelda Tuñón y mostró su preocupación por el nieto de Maribel Guardia.

Olivia Collins reaccionó al rigor de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón y no dudó en respaldarlo. Sin embargo, no deja de preocuparse por el presente y futuro del nieto de su amiga, Maribel Guardia, a quien ha visto desgastada por la situación que ha vivido los últimos años.

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