"¡Se lo está ganando a pulso!”, Olivia Collins reacciona a la fuertes declaraciones de José Manuel Figueroa sobre Imelda Tuñón
Olivia Collins respaldó a José Manuel Figueroa tras sus fuertes declaraciones sobre Imelda Tuñón y mostró su preocupación por el nieto de Maribel Guardia.
Olivia Collins reaccionó al rigor de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón y no dudó en respaldarlo. Sin embargo, no deja de preocuparse por el presente y futuro del nieto de su amiga, Maribel Guardia, a quien ha visto desgastada por la situación que ha vivido los últimos años.