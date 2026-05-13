¡Con lágrimas! Alejandra Guzmán presenta la canción que le escribió a Silvia Pinal y habla del cuadro, de la casa y del diamante

Entre lágrimas, Alejandra Guzmán presentó en conferencia de prensa el video oficial de “Los que nos quedamos”, el tema que escribió como un homenaje a su madre, Silvia Pinal. Entre otras cosas, se sinceró sobre el proceso emocional que sufrió tras la muerte de la consagrada actriz y presumió un diamante hecho con las cenizas de su madre. ¿Qué pasó con el famoso cuadro que le pintó Diego Rivera a Silvia Pinal? ¿Qué sucedió con la casa de Silvia Pinal? Esto reveló la “Reina de Corazones”.