¡Irrumpen la jaula de Punch y amenazan a una trabajadora del IMSS! Todo explicado Con Peras y Manzanas
Todo sobre el tipo que amenazó a una trabajadora del IMSS en San Luis Potosí y los que se metieron a la jaula de Punch; todo explicado Con Peras y Manzanas.
El sujeto que amenazó a una trabajadora del IMSS en una clínica de San Luis Potosí luego de una presunta mala atención a su esposa y los tipos que irrumpieron en la jaula de Punch, el tierno changuito que se viralizó. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.