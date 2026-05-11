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¿Echan para atrás el ajuste al calendario escolar? Esto y más explicado Con Peras y Manzanas

¿Echan para atrás el ajuste al calendario escolar? ¿En qué va el caso de Roxana “n” y su hijo Vicente? Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.

El seguimiento del caso de Roxana “N” y el pequeño Vicente, el niño de tres años que murió tras permanecer más de doce horas encerrado en una camioneta en Mexicali; y el ajuste al calendario escolar 2025-2026. Todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.

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